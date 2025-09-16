Mendoza ya tiene un laboratorio para certificar alcoholímetros: ¿De cuánto son las multas?

La provincia puso en marcha el primer laboratorio regional de certificación de alcoholímetros, una herramienta clave que permitirá agilizar los controles viales, reducir costos y garantizar sanciones efectivas frente a casos de alcoholemia en Mendoza.

El anuncio fue realizado por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al subgerente de Región Cuyo del INTI, Juan Carlos Najul, tras la inauguración encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo en Luján de Cuyo.

Este gran avance, permitirá que tanto municipios como fuerzas de seguridad provinciales y nacionales puedan disponer de equipos certificados en menos tiempo y a menor costo.

¿De cuánto son las multas por manejar alcoholizado?

Con la actualización de la Unidad Fija (UF), que pasó a costar $420, las multas por alcoholemia en Mendoza quedaron de la siguiente manera:

Entre 0,5 y 0,99 g/l en sangre: de 3.000 a 6.000 UF entre $1.260.000 y $2.520.000, más inhabilitación y retención de licencia y vehículo.

Más de 1 g/l: de 4.000 a 11.000 UF entre $1.680.000 y $4.620.000, con inhabilitación de hasta un año, arresto de hasta 30 días y retención del rodado.

A diferencia de otras infracciones, estas multas no tienen descuento por pago anticipado.