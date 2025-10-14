Más de 1.400 docentes comenzaron la última instancia del Concurso de Jerarquía Directiva

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este lunes comenzaron a rendir los primeros docentes que llegaron a la tercera y última instancia del Concurso de Jerarquía Directiva 2025, con el fin de titularizar como directores y garantizar la calidad educativa en uno de los cargos más importantes del sistema educativo.

En esta ocasión comenzaron a rendir los docentes de los departamentos del Centro, Norte, Este y Valle de Uco en la Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. A partir de este martes rendirán los de departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe en la Cruz Roja Argentina, Filial San Rafael. y el IES 9-011 Del Atuel.

La subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, acompañó a los docentes en esta última evaluación y dijo que comenzaron a rendir según el sorteo que se realizó y que esta última etapa es la defensa oral de sus proyectos. “Planificamos para que el concurso termine el 20 de noviembre en todo el territorio provincial. Acompañamos también a cada dirección de línea y a los jurados. Recordemos que, una vez finalizada esta instancia, habrá un listado de orden demérito provisorio porque habrá que resolver los empates para el definitivo”, explicó la funcionaria de la DGE.

“Cada jurado de cada nivel y modalidad irá trabajando sobre los desempates y posteriormente se harán los actos públicos de ingresos, haciendo efectivos los cargos a partir del 1 de febrero del 2026”, informó Ferrari. Además, destacó que casi 1.400 docentes llegaron a esta instancia final, por lo que se prevé que se van a poder cubrir los cargos vacantes que tiene la provincia.

Norma Zavala, docente participante de esta última etapa, quien contó que rindió este lunes y fue aprobada, sostuvo que fue un momento muy emocionante ya que invirtió mucho tiempo en formarse para poder rendir este importante concurso: “Me acompaño mucho mi familia y la DGE también estuvo a la par de nosotros acompañando”, señaló.

Por su parte, Andrea Ávalos, docente que también rindió, destacó que fue un proceso de mucho estudio tomando conciencia de lo importante y difícil que es dirigir y gestionar hoy una escuela. “Mi sueño es tomar el cargo en la escuela en la que actualmente estoy y aplicar mi proyecto para acompañar a la comunidad educativa. Mi proyecto consistió en trabajar junto a los jóvenes en habilidades y capacidades fundamentales para el siglo XXI”, expresó.