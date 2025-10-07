Maniobras preventivas en el Valle de Uco: 35 aprehendidos

Distintas unidades y dependencias de la Policía de Mendoza llevaron a cabo acciones preventivas en Tupungato y Tunuyán. Como resultado, se patrullaron calles, plazas y barrios, se identificó a numerosas personas y se detectaron hechos delictivos.

En el marco de las continuas maniobras preventivas dispuestas por el Ministerio de Seguridad y Justicia en el Valle de Uco, la Policía de Mendoza realizó controles en el distrito de Cordón del Plata, Tupungato, que culminaron con la aprehensión de 31 personas.

Las acciones contaron con la participación de la Unidad Especial de Patrullaje, Comisaría 20, Subcomisaría San José y Subcomisaría Cordón del Plata, aplicando modalidades de puestos fijos, patrullaje en barrios y recorridas a pie. Durante los procedimientos, el personal policial identificó a 247 personas, de las cuales 22 fueron aprehendidas por averiguación de antecedentes. Además, ocho hombres fueron detenidos por presentar medidas pendientes y uno por tenencia de varios cigarrillos de marihuana.

Otras intervenciones en Tunuyán

En calle Elías Villanueva y avenida San Martín, efectivos del Cuerpo de Especiales del Valle de Uco aprehendieron a una pareja con envoltorios de marihuana. Además, la mujer presentaba un comparendo y citación pendientes.

Por último, en otra intervención, la Jefatura Departamental, alertada por personal del Centro Inteligente de Monitoreo (CIO), detectó en Plaza del Barrio Casas del Pueblo a dos hombres, de 30 y 22 años, que circulaban en bicicleta transportando rollos de alambre y una tela metálica tipo romboidal en actitud sospechosa. Al llegar el personal, se procedió a la aprehensión de los sospechosos y al secuestro de los elementos de dudosa procedencia, incluidos los rodados.