Largas filas de vehículos a la espera de la reapertura del Paso a Chile

El Paso Internacional Los Libertadores, que une Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional 7, reabrirá este viernes a las 12 del mediodía, habilitado en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.

Durante el cierre se registró una importante acumulación de tránsito. Ante este escenario, no se descarta la activación del protocolo de cápsulas en las zonas de Uspallata y Penitentes para ordenar el flujo vehicular una vez restablecida la circulación.

La interrupción del paso se dispuso tras el hallazgo de un ejemplar adulto sospechoso de portar el vector Aedes aegypti.

De acuerdo con un comunicado de la coordinación del complejo fronterizo chileno, y en consenso con la autoridad argentina, se resolvió el cierre temporal para realizar aplicaciones químicas preventivas, en el marco de las acciones del Ministerio de Salud.

El corredor internacional permanecerá cerrado hasta las 12 de este viernes, momento en el que se prevé la reapertura, si las condiciones sanitarias y operativas lo permiten.