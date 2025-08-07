La Garrafa en tu Barrio estará hoy en San Carlos y Tupungato

Este es el cronograma por departamento.

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

Precios de la garrafa de 10 kg

$8.000 pesos en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

¿Qué se debe presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI.

Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio por el Valle de Uco

Jueves 7

San Carlos

Pareditas: Paseo de Las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 11.

Pareditas: Paso de Las Carretas. La Capilla. A las 11:30.

Pareditas: Calle El Paramillo. A las 12.

Pareditas: Plaza distrital. A las 13.

Tupungato

Cordón del Plata: Barrio TIZA. A las 10.

Sábado 9

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9:30.

Ciudad: Escuela “Adventista”. Calle Los Ceibos 1050. A las 10:30.

Ciudad: Escuela 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.