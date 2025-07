La Fiscalía retiró el pedido para que Cristina Kirchner sea trasladada a una cárcel

El fiscal general de la Cámara Federal de Casación Mario Villar retiró hoy el pedido para que la ex presidenta Cristina Kirchner cumpla en una cárcel la condena de seis años de prisión en el caso Vialidad. Lo hizo a través de un escrito que presentó en el tribunal minutos antes del inicio de una audiencia oral en el que las partes expusieron sus argumentos para debatir esta y otras condiciones de detención.

El fiscal Villar no compartió el criterio de sus colegas Diego Luciani y Sergio Mola, que habían apelado la prisión domiciliaria que recibió la ex mandataria para que sea revocada y que quede presa en una cárcel.

Con esta nueva postura, la Cámara de Casación ya no tendrá la posibilidad de analizar la detención en una cárcel y así Cristina Kirchner se asegura su continuidad en prisión domiciliaria. Además, quien podía llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación era la Fiscalía. Para la ex presidenta la detención en una cárcel podría ser una posibilidad si incumple las condiciones de la domiciliaria.

Pero Villar si planteó que Cristina Kirchner debe cambiar el domicilio de detención y tiene que continuar con el actual régimen de visitas y con el uso de la tobillera. Eso lo objetó la defensa de la ex presidenta. “A Cristina Kirchner se le imponen condiciones que no se le imponen a nadie. Las cuestiones políticas no se discuten acá”, dijo el abogado defensor Alberto Beraldi.

Todo se expuso en una audiencia que duró poco más de una hora en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py. La hizo la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Ahora los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroeteveña quedaron en condiciones de resolver. Para eso tienen cinco días hábiles pero la expectativa es que lo hagan esta semana.