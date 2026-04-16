Intentó sobrepasar a otro vehículo y terminó en una colisión fatal en Medrano

Un grave siniestro vial ocurrido este jueves por la noche en Medrano (Rivadavia) dejó como saldo la muerte de un joven motociclista. El hecho se registró cerca de las 21:50 en el cruce de Tres Esquinas y calle Albardón, donde intervinieron efectivos de la Subcomisaría local.

De acuerdo a la reconstrucción oficial, una camioneta Ford F-100 que circulaba hacia el norte intentó sobrepasar a otro vehículo (un Renault 12) y se cruzó de carril, momento en el que impactó de frente contra una motocicleta Motomel 150 cc que venía en sentido contrario.

Como consecuencia del fuerte choque, el conductor del rodado menor, identificado como Matías Exequiel Monzón (19), sufrió politraumatismos de gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital Perrupato (donde ingresó en estado crítico).

Pese a los esfuerzos del personal médico, minutos después se confirmó el fallecimiento del joven a raíz de las lesiones sufridas. En tanto, al conductor de la camioneta (un hombre de 30 años) se le realizó el test de alcoholemia, que dio resultado negativo (0,00% de alcohol en sangre).

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Rivadavia, que investiga las circunstancias del hecho para determinar responsabilidades.