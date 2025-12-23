 Saltar al contenido
Actualidad

INDEC: 43% de los trabajadores argentinos están en negro

diciembre 23, 2025

De acuerdo con las estadísticas del INDEC correspondientes al tercer trimestre de este año, los trabajadores no registrados ganan, en promedio, un 57% menos que sus pares en el sector formal.

El informe del organismo revela una realidad cruda: mientras que un asalariado registrado alcanzó un ingreso promedio de $1.247.462 mensuales, quienes trabajan «en negro» percibieron apenas $535.802.

Esta diferencia se acentúa aún más al analizar el piso salarial del sector. El 53% de los trabajadores no registrados gana menos de $422.837 por mes.

Mientras que entre los registrados, el 54% superó la barrera del millón de pesos, pero al sumar a los informales, el 70% de la población ocupada total del país percibe menos de $1.000.000.

Un dato clave que arroja la nueva serie del INDEC es que el 43,3% de los ocupados trabaja actualmente sin descuentos ni aportes jubilatorios, la cifra más alta registrada hasta el momento.

La precarización se observa con mayor fuerza en la generación de nuevos puestos: del total de personas que consiguieron ocupación en el último año, el 84% lo hizo bajo condiciones de informalidad. Este fenómeno está estrechamente relacionado al crecimiento del monotributo y al auge de empleos menos calificados, subocupación, «changas» y servicios de delivery o transporte a través de plataformas digitales.

La radiografía del empleo en Argentina muestra que la masa de trabajadores se divide entre 13 millones de formales (públicos y privados) y unos 9 millones de informales. Los sectores con mayor informalidad están en el agro, la construcción y el personal doméstico.