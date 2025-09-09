Importantes capacitaciones en San Carlos

Están dirigidas a todo el Valle de Uco.

En San Carlos se dio inicio a dos capacitaciones muy importantes: Edición de Video y Portugués, abiertas no solo a nuestros vecinos, sino también a todo el Valle de Uco.

Este puntapié inicial se da gracias al trabajo conjunto entre la Dirección de Empleo e Inclusión Laboral, el Ministerio de Producción y la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, pensando en nuestros emprendedores y en el desarrollo turístico de la región.

Se trata de una propuesta que no solo fortalece la continuidad de lo que venimos haciendo, sino que también marca el comienzo de una gran agenda de capacitaciones que llegarán al Valle de Uco.