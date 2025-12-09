En el Centro de Congresos y Exposiciones de Tunuyán, se realizó el último encuentro del año organizado en conjunto por la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tunuyán y la Asociación Cultural Sanmartiniana del Valle de Uco. La actividad estuvo destinada a estudiantes de las carreras de turismo y tuvo como eje central los hitos sanmartinianos en el Valle de Uco, con el objetivo de profundizar en el legado histórico del General Don José de San Martín y su vinculación con nuestra región.

Este encuentro se enmarca en una serie de capacitaciones que la Dirección de Turismo viene desarrollando en los últimos años. Mientras que en 2024 se abordaron contenidos generales sobre la figura del Libertador y su paso por Mendoza, en esta ocasión se buscó focalizar en los hitos específicos que se encuentran en el Valle de Uco, como una manera de fortalecer la formación de los futuros profesionales del turismo y brindarles herramientas para transmitir la historia local a visitantes y comunidades.

Los oradores invitados fueron el Profesor e historiador Alberto Piatelli, reconocido por sus investigaciones y publicaciones sobre la vida y gesta sanmartiniana, y el Profesor Germán Miranda, uno de los jóvenes especialistas en la temática, quien ha dedicado sus estudios a profundizar sobre uno de los hitos más significativos de Tunuyán: La Posta de la Estacada. Este sitio histórico, vinculado al paso de San Martín por la región, constituye un punto de referencia para comprender la logística y la importancia estratégica que tuvo el Valle de Uco en el proceso emancipador.

Durante la jornada se destacó la importancia de reconocer que los hitos sanmartinianos además de ser monumentos o referencias físicas, son también símbolos de valores como la libertad, la organización comunitaria y la visión estratégica que caracterizó al Libertador.

En un departamento que se enorgullece de su identidad sanmartiniana, estos encuentros representan mucho más que una capacitación: son una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la comunidad y su historia, para que cada estudiante pueda convertirse en un transmisor de la memoria colectiva y en un embajador de los valores que nos definen.

Con este último encuentro de 2025, Tunuyán cierra un ciclo de formación que deja huellas en la educación y en la conciencia histórica de quienes participaron. El desafío para el próximo año será continuar ampliando estos espacios, consolidando la integración entre turismo, cultura e historia, y reafirmando que el legado de San Martín sigue vivo en el Valle de Uco.