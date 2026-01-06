Gripe H3N2: cómo se encuentra el primer paciente detectado en Mendoza

El caso confirmado por el Ministerio de Salud de Mendoza el viernes es el de un turista de 74 años que llegó desde España a la provincia para pasar las fiestas, justamente una zona de alta circulación ya que el norte atraviesa la temporada invernal.

Un par de días después comenzó a presentar síntomas y, tras consultar en el hospital Central, fue internado en el hospital Carrillo. Desde el Ministerio de Salud de Mendoza se informó que el paciente permanece internado y estable aunque trascendió que se trata de una persona con varias comorbilidades que complican su cuadro. Bajo este criterio se trata de un caso autóctono, es decir que no se contrajo la enfermedad en el territorio mendocino.

La confirmación llegó luego de que las muestras se enviaran al instituto Anlis Malbrán, en Buenos Aires.

Con respecto a la posibilidad de circulación de otros casos, desde el Departamento de Epidemiología indicaron que hay vigilancia epidemiológica permanente, que permite estar alerta y prevenir sobre nuevos casos. Asimismo, para llevar tranquilidad en cuanto a la transmisión, el área informó que no se han detectado síntomas en el resto del grupo familiar y su entorno. Además, si bien ya se habían enviado a analizar otras muestras de casos sospechosos, esta sería la única que resultó positiva como subclado K.