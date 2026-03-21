Golpe sobre el final: Gimnasia de Mendoza cayó ante Newell’s en Rosario

El equipo mendocino perdió 1-0 en los últimos minutos y dejó escapar un punto clave en el Torneo Apertura 2026.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza sufrió una dura derrota ante Newell’s Old Boys en Rosario, en un partido que se definió sobre el final y que dejó un sabor amargo para el conjunto mendocino. El equipo cayó por 1-0 en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, en un duelo muy parejo que se rompió en los últimos minutos.

Durante gran parte del encuentro, el desarrollo fue equilibrado. Ambos equipos mostraron limitaciones en ataque y pocas situaciones claras de gol. Gimnasia planteó un partido ordenado, buscando cerrarle los espacios a un rival que llegaba con urgencias y una fuerte presión por conseguir su primera victoria en el campeonato.

El equipo mendocino logró sostener el empate durante casi todo el partido, con una defensa sólida y un planteo táctico que incomodó a Newell’s. Sin embargo, cuando parecía que se llevaba un punto importante como visitante, llegó el golpe final.

A los 85 minutos, Walter Mazzantti marcó el único gol del partido y le dio el triunfo a Newell’s, que cortó así una racha negativa sin victorias en el torneo.

El tanto fue un duro impacto para Gimnasia, que no tuvo tiempo para reaccionar. En los minutos finales intentó adelantar sus líneas, pero no logró generar peligro suficiente como para alcanzar el empate.

El contexto del partido también estuvo marcado por la necesidad del conjunto rosarino, que llegaba en una situación crítica, sin triunfos y en el fondo de la tabla. Esa urgencia se hizo sentir en el tramo final, donde encontró el gol que tanto buscaba.

Para el equipo mendocino, la derrota significa dejar escapar un punto valioso en condición de visitante. A pesar de la caída, mostró momentos de solidez y orden que pueden servir como base para lo que viene en el torneo.

Ahora, Gimnasia de Mendoza deberá enfocarse en corregir detalles y recuperar terreno en la tabla, en un campeonato que se presenta cada vez más competitivo. El cierre del partido dejó en evidencia lo caro que pueden pagarse los errores en el fútbol, especialmente ante rivales que aprovechan cada oportunidad.