Fuerte accidente en una esquina clave de Tunuyán

Un fuerte accidente de tránsito se registró este martes cerca de las 6.30 en la intersección de San Martín y Moreno, frente a una sucursal del Banco Supervielle. El choque involucró a una camioneta Chevrolet y un Peugeot 505, en circunstancias que todavía no fueron esclarecidas.

Como consecuencia del impacto, las autoridades decidieron cortar la circulación en la avenida debido a la magnitud del siniestro, lo que generó complicaciones en el tránsito durante las primeras horas del día.

En el lugar trabajaron efectivos y personal de emergencia (que desplegaron un operativo para ordenar la zona y asistir a los involucrados), aunque por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre posibles heridos.

Las causas del accidente continúan bajo investigación (sin información confirmada hasta el momento sobre cómo se produjo la colisión).

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