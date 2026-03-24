“Eran criminales que escondían la evidencia”: el testimonio del hijo del mendocino hallado en La Perla

A medio siglo del golpe militar de 1976, continúan emergiendo testimonios que reconstruyen el accionar del terrorismo de Estado en Argentina. En este caso, el hijo de un mendocino cuyos restos fueron hallados en el centro clandestino La Perla, en Córdoba, brindó un relato conmovedor y cargado de dolor.

El hombre no dudó en calificar a los responsables como “criminales que escondían la evidencia”, en referencia al funcionamiento sistemático de estos centros, donde se detenía, torturaba y desaparecía personas. Su testimonio refleja no solo la tragedia personal, sino también el entramado de ocultamiento que caracterizó a la dictadura.

La Perla fue uno de los principales centros de detención del país, por donde pasaron miles de personas. Allí, las víctimas eran sometidas a condiciones inhumanas, y en muchos casos, asesinadas y desaparecidas.

El relato pone el foco en la búsqueda de verdad que emprendieron las familias durante décadas. La identificación de restos permitió reconstruir historias y dar respuestas que durante años fueron negadas.

Además, el testimonio remarca el rol de la justicia en los procesos por delitos de lesa humanidad, que permitieron condenar a muchos de los responsables. Sin embargo, también señala que aún quedan aspectos por esclarecer.

En este contexto, la memoria aparece como una herramienta fundamental para mantener viva la historia y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.