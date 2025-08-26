El Registro Civil entregará documentos pendientes 

Se notificará por SMS y WhatsApp a ciudadanos con DNI y pasaportes disponibles. Los mensajes no contienen enlaces y solo informan dónde debe completarse el trámite.

El Gobierno de Mendoza, a través de Atención y Gestión Ciudadana y el Registro Civil, inició una campaña para recordar a los ciudadanos que aún no han retirado su DNI o pasaporte que deben hacerlo en la oficina donde realizaron el trámite.

Los avisos se envían por mensajes de texto y WhatsApp desde el Centro de Contacto Ciudadano (CCC-148), a partir de la base de datos provista por el Registro Civil.

Es importante destacar que los mensajes son exclusivamente informativos: no incluyen enlaces ni solicitan completar formularios, con el objetivo de evitar confusiones o intentos de estafa.

Los documentos deben retirarse en la oficina donde se gestionó el trámite, de lunes a viernes de 8 a 13.

En el caso de ciudadanos con domicilio en la Ciudad de Mendoza que realizaron gestiones en Ventanilla Única, Poder Judicial o Legislatura, el retiro se hace en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Los documentos gestionados en la oficina de La Favorita se retiran allí mismo.