El fuego consumió 4 hectáreas en San Carlos

El incendio de cada día.

A diario, personal del cuerpo de bomberos voluntarios de San Carlos da a conocer a la comunidad incendios en diferentes espacios del departamento. A fin de concientizar sobre el uso como herramienta de limpieza en campos incultos.

En la jornada de ayer, ingresó una novedad sobre fuego en Ruta 40 a la altura de Finca Toso donde las llamas consumieron a su paso un total de 4 hectáreas de malezas altas.

En medio de las condiciones de viento Zonda que se dieron durante la jornada, bomberos debieron trabajar en ese sector para evitar que el fuego se propague.