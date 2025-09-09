Detuvieron a un argentino que intentó ingresar a Chile con un arma y balas

Un ciudadano argentino fue detenido en el complejo fronterizo Los Libertadores tras intentar ingresar a Chile con un arma de fuego y municiones ocultas en su vehículo.

El hecho ocurrió el domingo por la mañana, cuando personal del Servicio Nacional de Aduanas realizaba controles de rutina en la zona de vehículos livianos.

De acuerdo con los antecedentes, los funcionarios inspeccionaron una casa rodante con patente argentina. Durante la fiscalización, el conductor negó llevar mercancías no declaradas, pero al revisar el interior se encontró una pistola semiautomática marca Bersa dentro de una maleta, junto a su respectivo cargador.

La inspección continuó y, en un compartimento de las puertas, fueron halladas siete municiones calibre 9 milímetros.

El conductor, identificado con iniciales C.D.V., domiciliado en la provincia de Buenos Aires, argumentó que el arma estaba registrada en su país y que la transportaba “para protegerse”.