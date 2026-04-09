Tras intensos allanamientos, la policía detuvo a un sospechoso por el ataque que conmocionó al departamento. La pequeña permanece internada mientras la justicia avanza sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas.

La investigación por el brutal ataque a una niña de tan solo 11 años en Godoy Cruz dio un paso fundamental este jueves 9 de abril. Efectivos de la División de Homicidios lograron la captura de un hombre que estaría directamente vinculado con la balacera que terminó con la menor herida de gravedad.

El operativo de captura

La detención se produjo tras una serie de allanamientos realizados en las inmediaciones del lugar del hecho. Según fuentes policiales, el sospechoso fue cercado gracias al testimonio de vecinos y al análisis de cámaras de seguridad que registraron el momento del ataque.

Al momento de la aprehensión, el sujeto no ofreció resistencia, aunque los investigadores continúan buscando el arma utilizada en el ataque, la cual aún no ha sido hallada.

Estado de salud de la pequeña víctima

Mientras la justicia avanza, la preocupación se centra en la evolución de la niña. Según el último parte médico:

Internación: Se encuentra en el Hospital Humberto Notti.

Se encuentra en el Hospital Humberto Notti. Estado: Estable, pero bajo observación constante debido a la localización del impacto.

Estable, pero bajo observación constante debido a la localización del impacto. Intervención: Ya fue sometida a una cirugía de urgencia para extraer el proyectil y limpiar la zona afectada.

La hipótesis detrás del ataque

Los investigadores de la Oficina Fiscal N° 17 manejan la teoría de que el ataque no fue al azar. Se sospecha que el sospechoso buscaba a un familiar de la menor en el marco de una disputa territorial o un ajuste de cuentas. Lamentablemente, en medio de la balacera, la pequeña quedó en la línea de fuego.

Repercusión en Godoy Cruz

El caso ha generado una ola de indignación en el departamento, donde los vecinos exigen mayor presencia policial en las zonas calientes. El detenido será imputado en las próximas horas por el delito de homicidio en grado de tentativa, agravado por el uso de arma de fuego.