Deporte Escolar: miles de estudiantes mendocinos disputan las finales departamentales

Con la participación de 60 mil estudiantes de 480 escuelas secundarias, los Juegos Deportivos Escolares avanzan en su etapa departamental, rumbo a la gran final provincial de octubre.

Más de 60 mil estudiantes de toda la provincia participan en una nueva edición de los Juegos Deportivos Escolares, una política pública sostenida por el Gobierno de Mendoza desde 2016, en conjunto con la Dirección General de Escuelas (DGE).

La propuesta reúne a alumnos y alumnas de 1º a 3º año de 480 escuelas secundarias, quienes compiten en las disciplinas de vóleibol, futsal, básquet y balonmano, en sus ramas masculina y femenina.

En estos días se disputan las finales departamentales, antesala de la gran instancia provincial prevista para octubre.

El director de Alto Rendimiento, Mauricio Ginestar, acompañó la jornada y subrayó el impacto del programa: “Estamos en el Polideportivo Biritos, acompañando el desarrollo de los Juegos Deportivos Interescolares. Las finales se desarrollan en los 18 departamentos con el apoyo del Gobierno de Mendoza, gracias a una inversión de 400 millones de pesos. El programa llega a 60 mil estudiantes de escuelas de toda la provincia”.

Ginestar remarcó además la continuidad de esta política pública, que este año celebra su octava edición consecutiva: “Es una experiencia deportiva que brinda a los jóvenes la posibilidad de ampliar capacidades, compartiendo y aprendiendo en cada instancia junto a otros estudiantes y docentes”.

El programa Deporte Escolar busca garantizar el acceso a la práctica deportiva, fortalecer el espíritu competitivo en un marco educativo y formativo, y promover la participación activa de miles de adolescentes mendocinos en todas sus etapas.