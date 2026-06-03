Cosecha tardía de nogales en Tupungato: detuvieron a un joven con 250 kilos de nueces robadas ocultas entre la maleza

El procedimiento fue realizado por personal de la Unidad Especial de Patrullaje sobre la calle La Costa. Un segundo implicado logró darse la fuga tras arrojar el cargamento sustraído dentro de una propiedad vecina.

Un operativo de control preventivo en zonas rurales del departamento de Tupungato terminó este martes 2 de junio con la detención de un joven de 23 años y el secuestro de un importante cargamento de 250 kilogramos de nuez de la variedad Chandler que habían sido sustraídos bajo la modalidad de robo hormiga.

El hecho se registró a las 16:50 horas sobre la calle La Costa, en las inmediaciones de una conocida finca de la zona. La intervención fue ejecutada por efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), quienes se encontraban realizando recorridas operativas planificadas específicamente debido a la temporada de cosecha tardía de nogales en el Valle de Uco.

Persecución, hallazgo y fuga

Durante el patrullaje, los uniformados divisaron a un sujeto que se encontraba detenido en la vía pública, justo frente a una finca de perales. Al aproximarse los efectivos para entrevistarlo y realizar la identificación de rutina, descubrieron a un segundo individuo que se encontraba oculto dentro de la propiedad, quien arrojó una bolsa de nueces y comenzó a correr a gran velocidad para darse a la fuga entre los cultivos.

La secuencia del procedimiento derivó en las siguientes actuaciones policiales:

Aprehensión del sospechoso : El personal policial inició una persecución inmediata a pie dentro del predio, logrando reducir y esposar al joven de 23 años, al tiempo que se solicitaba apoyo móvil al resto de las patrullas en viaje.

: El personal policial inició una persecución inmediata a pie dentro del predio, logrando reducir y esposar al joven de 23 años, al tiempo que se solicitaba apoyo móvil al resto de las patrullas en viaje. Rastrillaje y secuestro: Tras asegurar al detenido, los efectivos realizaron un rastrillaje minucioso por la línea de arbolado y malezas del perímetro, donde lograron hallar cuatro bolsas de arpillera repletas de nueces Chandler que sumaban el pesaje total secuestrado.

El detenido fue trasladado a la comisaría de jurisdicción junto con la mercadería recuperada, quedando las actuaciones legales y la investigación del hecho bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Tupungato, mientras se intenta identificar al cómplice que logró escapar.