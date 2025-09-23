Controles Día del Estudiante: se realizaron más de 800 actas viales

El Ministerio de Seguridad y Justicia desplegó un operativo integral durante las celebraciones por el Día del Estudiante para garantizar festejos seguros y prevenir incidentes. El dispositivo combinó acciones en bares, boliches, espacios públicos, espejos de agua y rutas provinciales, con presencia policial en todos los departamentos.

La estrategia incluyó pruebas de alcoholemia, registros biométricos y patrullajes de prevención, además de campañas de concientización orientadas a los jóvenes. La Subdirección de Control de Eventos y Locales de Esparcimiento concretó 155 inspecciones que derivaron en 10 actas: dos por eventos clandestinos, un cese por falta de habilitación y siete por incumplimiento de la normativa.

Con el acompañamiento de municipios y de la Policía Vial, se difundieron las campañas “Hoy cuido a mis compañeros” y “Convive seguro”, con la entrega de más de 7.500 folletos, stickers y llaveros.

Seguridad vial: controles en accesos y rutas

Entre el viernes por la noche y el domingo, la Policía de Mendoza verificó 1.839 vehículos en distintos puntos de control. Como resultado, se labraron 835 actas de infracción, se retuvieron 21 licencias de conducir, 36 motocicletas y 20 autos particulares.

En cuanto a los test de alcoholemia, se realizaron 642 pruebas, de las cuales 25 dieron positivo.

El Gobierno provincial sostiene estos operativos permanentes que buscan reducir los riesgos en la conducción, desalentar el consumo de alcohol al volante y reforzar la seguridad vial durante celebraciones masivas.