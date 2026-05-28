Continúa el operativo gratuito de castración, vacunación y desparasitación en Tunuyán

La Municipalidad de Tunuyán anunció un nuevo cronograma de la Veterinaria Móvil para el mes de junio, con operativos gratuitos de castración, vacunación y desparasitación en distintos puntos del departamento.

El recorrido comenzará los días 1, 2 y 3 de junio en la Delegación de Los Árboles. Posteriormente, el operativo se trasladará el 8, 9 y 10 a la plaza del barrio Benegas, en Colonia Las Rosas.

El cronograma continuará los días 16 y 17 en la plaza de La Puntilla, mientras que el 22, 23 y 24 la atención se realizará en la plaza del barrio Guiñazú. Finalmente, el cierre del operativo será los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio en la plaza del barrio UEFA.

Desde el área de Veterinaria Municipal informaron que la atención comenzará a las 9 de la mañana y será por orden de llegada, con un cupo máximo de 10 animales por jornada. Además, se atenderá un solo animal por persona y será obligatorio presentar DNI.

También recordaron que las mascotas deben asistir con 12 horas de ayuno previo a la cirugía, requisito indispensable para garantizar la seguridad durante la intervención.