San Carlos

Caza en ilegal en San Carlos: secuestraron animales faenados y hay detenidos

agosto 25, 2025

Durante recorridos de control, la Policía Rural frustró una maniobra de caza furtiva en la zona de Pareditas, San Carlos. Como resultado, se secuestraron animales faenados y un cuchillo utilizado. 

El procedimiento se desarrolló entre la Ruta 101 y Ruta 150, cuando los efectivos detectaron una camioneta marca Toyota Hilux estacionada en la intersección de las rutas.

El conductor, acompañado por dos hombres más y menores de edad, indicó que se encontraba en el lugar buscando un perro perdido.

Al realizar un rastrillaje a pie, el personal halló, a unos 30 metros de la ruta, una mochila que contenía dos liebres maras muertas y un cuchillo. 
Intervino el ayudante fiscal en turno quien dispuso que las personas mayores fueran identificadas y los elementos secuestrados quedaran bajo custodia.