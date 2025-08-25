Caza en ilegal en San Carlos: secuestraron animales faenados y hay detenidos

Durante recorridos de control, la Policía Rural frustró una maniobra de caza furtiva en la zona de Pareditas, San Carlos. Como resultado, se secuestraron animales faenados y un cuchillo utilizado.

El procedimiento se desarrolló entre la Ruta 101 y Ruta 150, cuando los efectivos detectaron una camioneta marca Toyota Hilux estacionada en la intersección de las rutas.

El conductor, acompañado por dos hombres más y menores de edad, indicó que se encontraba en el lugar buscando un perro perdido.

Al realizar un rastrillaje a pie, el personal halló, a unos 30 metros de la ruta, una mochila que contenía dos liebres maras muertas y un cuchillo.

Intervino el ayudante fiscal en turno quien dispuso que las personas mayores fueran identificadas y los elementos secuestrados quedaran bajo custodia.