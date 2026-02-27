Caso Loan Peña: fijaron fecha para el juicio oral

El Tribunal Oral Federal (TOC) de Corrientes, conformado por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Fermín Amado Cereloni y Simón Pedro Bracco, fijó para el próximo mes de octubre el inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobal, de la localidad correntina de 9 de Julio.

“La audiencia del debate oral y público será presencial, fijando como fecha de inicio del debate el día miércoles 7 de octubre del corriente año. La agenda de trabajo se fijará los días miércoles y jueves de cada semana. El Tribunal tiene previsto hacer dos días de audiencia por semana, hasta el mes de diciembre del 2026″, dijo el presidente del TOC en el comienzo de la audiencia.

Asimismo, los jueces decidieron otorgar un plazo de 15 días para delimitar aún más la cantidad de prueba y testigos que presentarán en el debate oral. “En este sentido, el Tribunal, a los fines organizativos, va a otorgar un plazo de 15 días para adecuar toda esa prueba y depurar un poco los testigos y las pruebas ofrecidas. Ustedes saben que esta es una causa compleja, que tiene muchos cuerpos de expediente, hay muchas partes. En consecuencia, debemos llegar al debate con la claridad necesaria de qué es lo que se va a discutir”, dijo el magistrado.

Y agregó: “Las partes deberán asegurar la comparecencia de los testigos ofrecidos, más allá de la obligación jurisdiccional al respecto. También, se convoca a las partes a la realización de acuerdos probatorios fundamentales en temas no controvertidos, como actas, allanamientos y testigos de actuación”.

La decisión del TOC generó una fuerte reacción del fiscal general de Corriente Carlos Adolfo Schaefer, quien adelantó que impugnará la fecha y pedirá que se adelante el comienzo del juicio.

“En primer lugar, estamos acá en una audiencia preliminar y yo entendía que esta audiencia era justamente para ajustar los testigos, no para que se nos dé un plazo. Y lo digo porque hoy está presente la familia de Loan, están presentes los querellantes de Loan, están presentes muchos abogados que han viajado hasta acá. Es decir, yo creo que hoy de-deberíamos aprovechar este día, porque nos está fijando una fecha de debate, que también voy a revocar. Voy a impugnar la fecha de debate del 7 de octubre, porque estamos esperando justicia”, dijo el fiscal.