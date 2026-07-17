Casi tres de cada diez mendocinos con créditos tienen deudas en mora

Un informe elaborado con datos del Banco Central reveló que el 28,8% de los mendocinos con financiamiento registra atrasos superiores a los 90 días. La provincia se ubica por encima del promedio nacional y refleja las dificultades que enfrentan muchas familias para cumplir con sus obligaciones.

La situación financiera de los hogares continúa mostrando señales de deterioro en Mendoza. Según un informe de Analytica, el 28,8% de los mendocinos que accedieron a algún tipo de financiamiento mantiene al menos una deuda con más de 90 días de atraso, un porcentaje superior al promedio nacional del 26,8% de personas en mora. Los datos corresponden a mayo de 2026 y fueron elaborados en base a información del Banco Central.

A nivel país, 19,8 millones de personas tienen algún tipo de crédito dentro del sistema financiero, que incluye bancos, billeteras virtuales, mutuales, cooperativas, tarjetas y otras entidades. La deuda total de las familias asciende a $74,9 billones y más del 82% corresponde a préstamos otorgados por bancos. Además, la cartera de créditos en situación irregular volvió a crecer durante mayo y alcanzó el 15,9%.

El informe ubica a Mendoza entre las provincias con mayores niveles de morosidad, aunque todavía lejos de los registros más elevados del país, encabezados por San Juan, Catamarca, San Luis y La Rioja. En contraste, la Ciudad de Buenos Aires, La Pampa y Neuquén presentan los mejores indicadores, con menores porcentajes de deudores en mora.

El relevamiento también advierte que los jóvenes de entre 18 y 30 años continúan siendo el grupo con mayores dificultades para cumplir con los pagos, tanto por cantidad de deudores como por el monto adeudado. Asimismo, la morosidad es más alta entre quienes obtienen financiamiento fuera del sistema bancario tradicional, especialmente a través de fintech u otras entidades no financieras, donde los niveles de incumplimiento superan ampliamente a los registrados en los bancos.