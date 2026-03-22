Balearon a una niña de 11 años en medio de un tiroteo en Godoy Cruz

La menor quedó atrapada en un enfrentamiento armado en el oeste del departamento. Fue trasladada de urgencia y hay conmoción por el caso.

Una niña de 11 años resultó herida de bala tras quedar en medio de un tiroteo en Godoy Cruz, en un hecho que vuelve a encender las alarmas por la violencia urbana en Mendoza. El episodio ocurrió en la zona oeste del departamento, donde se registraron disparos en plena vía pública.

Según las primeras informaciones, la menor se encontraba en las inmediaciones de su vivienda cuando comenzó el enfrentamiento armado. En cuestión de segundos, la situación escaló y los disparos impactaron en la niña, que sufrió heridas en distintas partes del cuerpo.

La víctima fue asistida rápidamente por familiares y vecinos, quienes la trasladaron de urgencia a un centro de salud. Luego, fue derivada a un hospital pediátrico para una mejor atención, donde quedó bajo observación médica.

El hecho generó una fuerte conmoción en el barrio, ya que la menor no tenía ningún vínculo con el conflicto que desencadenó los disparos. Testigos señalaron que los tiros se habrían producido en el marco de una disputa entre terceros, lo que dejó a la niña como víctima accidental.

Este tipo de episodios no es aislado en la zona. En reiteradas ocasiones, enfrentamientos entre grupos han terminado con personas heridas, incluso ajenas a los conflictos. La presencia de armas de fuego en contextos barriales sigue siendo una preocupación creciente para las autoridades.

Tras el ataque, se desplegó un operativo policial para intentar identificar a los responsables. La investigación busca reconstruir la secuencia del hecho y determinar quiénes participaron en el tiroteo.

El caso vuelve a poner en debate la inseguridad en Mendoza y la exposición de vecinos, especialmente niños, a situaciones de extrema violencia.

Mientras tanto, la prioridad está puesta en la evolución de la menor, que permanece bajo atención médica. La comunidad espera respuestas y medidas concretas para evitar que hechos de este tipo se repitan.