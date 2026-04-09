El examen forense reveló detalles atroces sobre la muerte del pequeño. Los resultados contradicen la versión inicial de la mujer y la colocan como la principal sospechosa de un crimen brutal.

La ciudad de Comodoro Rivadavia sigue bajo conmoción tras conocerse los resultados de la autopsia practicada al cuerpo del niño de 4 años que perdió la vida en circunstancias dudosas. Lo que inicialmente fue reportado como un posible accidente doméstico, se ha transformado este jueves 9 de abril de 2026 en una investigación por homicidio agravado que tiene a su madre en el centro de la escena.

Los resultados de la autopsia: golpes y maltrato

El dato que los forenses calificaron como «escalofriante» revela que el pequeño no murió por una caída o un hecho fortuito. El cuerpo presentaba lesiones compatibles con maltrato crónico y un golpe letal que no coincide con la mecánica de un accidente.

Puntos clave que complican a la madre:

Data de las lesiones: Se detectaron marcas de golpes anteriores que ya estaban en proceso de curación, lo que indica un patrón de violencia.

Se detectaron marcas de golpes anteriores que ya estaban en proceso de curación, lo que indica un patrón de violencia. Causa de muerte: Un traumatismo abdominal severo provocado por un impacto directo y violento, incompatible con un juego o caída simple.

Un traumatismo abdominal severo provocado por un impacto directo y violento, incompatible con un juego o caída simple. Inconsistencias: La versión que dio la madre al ingresar al hospital fue desmentida punto por punto por las evidencias físicas halladas en la mesa de autopsia.

La situación judicial de la detenida

Con estos nuevos elementos, la fiscalía ha solicitado el cambio de carátula a Homicidio Agravado por el Vínculo. La mujer ya se encuentra detenida y en las próximas horas será sometida a una audiencia de control de detención donde se le comunicarán los cargos de manera formal.

El entorno familiar bajo la lupa

La justicia también investiga si existieron denuncias previas en organismos de niñez y por qué el sistema de protección no detectó el riesgo que corría el menor. Vecinos de la zona han comenzado a prestar declaración, aportando datos sobre gritos y situaciones de tensión que se vivían en la vivienda.

Este caso ha reavivado el pedido de justicia en Chubut, donde la sociedad exige penas máximas para los responsables de este crimen que terminó con la vida de un niño indefenso.