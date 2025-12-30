Argentina actualiza el esquema de la vacuna triple viral para fortalecer la protección en la primera infancia

La segunda dosis se aplicará entre los 15 y 18 meses a partir del 1 de enero de 2026, con el objetivo de reducir el período de susceptibilidad frente al sarampión, la rubéola y la parotiditis.

Con el objetivo de disminuir el tiempo en que los niños permanecen susceptibles a contraer sarampión, rubéola y parotiditis, especialmente en edades en las que estas enfermedades pueden presentar complicaciones graves o incluso letales, el Ministerio de Salud y Deportes a través del Departamento de Inmunizaciones colocará la segunda dosis de la vacuna triple viral. Será a partir del 1 de enero de 2026 y se aplicará entre los 15 y 18 meses de edad.

Es importante destacar que los niños nacidos hasta el 30 de junio de 2024 completarán su esquema de vacunación con la segunda dosis en el año en que cumplan 5 años, según el esquema vigente.

Con esta medida, Argentina actualiza su Calendario Nacional de Vacunación y se alinea con las recomendaciones adoptadas por otros países.

La Región de las Américas perdió la certificación de eliminación del sarampión en noviembre de 2025, debido a la situación epidemiológica registrada en Canadá. En Argentina no se reportan casos autóctonos de sarampión desde el año 2000; sin embargo, desde 2009 se han notificado casos importados y asociados a la importación. Los principales brotes se registraron en los años 2010, 2018, 2019-2020, 2024 y 2025. Actualmente, el riesgo de reintroducción persiste como consecuencia de la alta circulación del virus en otras regiones del mundo y de la disminución de las coberturas de vacunación.

Por su parte, la rubéola es una enfermedad exantemática generalmente de curso leve, pero de alto impacto cuando afecta a mujeres embarazadas susceptibles, ya que puede provocar Síndrome de Rubéola Congénita (SRC) en el niño por nacer. Este síndrome puede ocasionar sordera, ceguera, cardiopatías congénitas estructurales y no estructurales, microcefalia, así como aborto o muerte fetal. En Argentina no se registran casos autóctonos de rubéola ni de SRC desde el año 2009.

En cuanto a la parotiditis, se trata de una enfermedad inmunoprevenible caracterizada por la inflamación de una o más glándulas salivales, habitualmente la parótida, que puede afectar tanto a niños como a adultos. No cuenta con tratamiento específico, genera un importante ausentismo escolar y laboral y, en sus formas más graves, puede provocar meningitis, pancreatitis y orquitis, entre otras complicaciones.

La vacuna triple viral (TV) protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis. Es una herramienta segura y eficaz, disponible de manera gratuita y obligatoria en el Calendario Nacional de Vacunación. A partir del 1 de enero de 2026, el esquema constará de dos dosis: la primera, a los 12 meses de vida, y la segunda, entre los 15 y 18 meses de edad.

PasAr en MxM: la información en tiempo real que necesitas para cruzar a Chile de forma segura

El Gobierno de Mendoza, a través de la plataforma Mendoza por Mí (M × M), pone a disposición de la ciudadanía el apartado PasAr, una herramienta digital pensada para brindar información actualizada, confiable y en tiempo real sobre el estado de los pasos internacionales, especialmente en períodos de alta circulación como las vacaciones de verano y los fines de semana largos.

PasAr permite a quienes viajan hacia Chile o regresan a la provincia planificar su trayecto con anticipación, conocer el estado del tránsito, las demoras estimadas y acceder a recomendaciones clave para un cruce seguro y ordenado.

Información clave, en un solo lugar



Desde PasAr, las personas usuarias pueden acceder a:

Estado actualizado de los pasos internacionales, como el Sistema Integrado Cristo Redentor y el Paso Pehuenche.

Tiempos estimados de espera, con niveles de gravedad (baja, media o alta), según la congestión vehicular.

Activación de paradores (Uspallata y Penitentes) y cantidad de vehículos en espera.

Horarios de habilitación, tanto para transporte de cargas como para ómnibus y vehículos particulares.

Actualizaciones minuto a minuto, fundamentales para decidir horarios de salida o alternativas de cruce.

Durante jornadas de alta demanda, la plataforma informa, por ejemplo, demoras de entre dos y más de cuatro horas entre el túnel internacional y el complejo chileno Los Libertadores, así como el funcionamiento normal del Complejo Roque Carranza (Horcones) del lado argentino.

Trámites, recomendaciones y teléfonos útiles

El apartado PasAr también centraliza información práctica para el viaje:

Formulario de Declaración Jurada disponible para descarga.

Recomendaciones para el paso a Chile, con pautas útiles para evitar inconvenientes.

Estos recursos resultan especialmente importantes ante situaciones imprevistas, demoras prolongadas o emergencias sanitarias durante el trayecto.

Una herramienta clave para viajar mejor informado

PasAr forma parte de la estrategia de digitalización de servicios públicos que impulsa el Gobierno de Mendoza, con el objetivo de acercar información clara, accesible y en tiempo real a la ciudadanía.

Consultar PasAr antes de viajar permite reducir riesgos, optimizar tiempos y mejorar la experiencia de cruce, especialmente en contextos de alta circulación turística.