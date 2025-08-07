Alpine hará una investigación interna por las demoras en boxes con Franco Colapinto

Buscan esclarecer lo ocurrido que le causó demoras al piloto argentino.

Franco Colapinto sufrió desesperantes demoras las dos veces que ingresó a boxes el pasado domingo en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1. Más de 18 segundos perdidos entre ambas paradas lo dejaron sin margen para intentar recuperar los cuatro puestos perdidos en la largada.

El primer ingreso a los pit fue en la vuelta 13 para pasar de neumáticos medios a duros y le llevó a los mecánicos de Alpine 11,1 segundos. Luego volvió a entrar en el giro 35 en busca de un nuevo compuesto y salió 7,2 segundos después al grito de ‘Dios mío’ para expresar su impotencia ante la situación.

Para tener en cuenta: Pierre Gasly -compañero de Franco- con una estrategia de carrera de una parada, demoró 2,5 en su único paso por boxes. Mientras que McLaren y Lando Norris marcaron en la misma jornada el récord del año apenas 1,9 segundos.

Ante este problema, Alpine decidió abrir una investigación interna para determinar qué falló y resolverlo de cara al GP de Países Bajos del 31 de agosto.

Las imágenes de la transmisión oficial habían dejado ver un posible inconveniente en la rueda trasera izquierda del A525 y, según reveló Motorsport, la escudería apunta a una falla de software.

El sensor de la pistola neumática utilizada no habría registrado el cambio de rueda y ello retrasó dos veces la vuelta a pista de Colapinto.

Mientras tanto, en sus redes sociales, Alpine llamó a la unión y el apoyo: «En las buenas y en las malas, este equipo nunca se rinde. Falta una semana para las vacaciones de verano. ¡Sigamos adelante!».