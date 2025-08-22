Ahora juicio por jurado: alegatos finales por la muerte de Facundo Almendra

El pasado lunes inició el juicio por jurado por el crimen de Facundo Almendra, un joven docente y sonidista que murió a manos de su propio padre en el departamento de San Carlos.

El caso sigue conmocionando al Valle de Uco. El hecho ocurrió el 11 de diciembre de 2023 en el domicilio familiar de calle Tucumán 148, cuando una pelea entre Cristóbal Emiliano Almendra Blazques y su hijo derivó en una tragedia. Fue en medio de la discusión, que el acusado tomó una escopeta Beretta calibre 28 y efectuó un disparo por la espalda, directo contra el cuerpo de su hijo.

El proyectil impactó en la región dorsal izquierda, provocándole un neumotórax y una lesión grave en el pulmón.

Tras el ataque, Facundo fue trasladado al Hospital Scaravelli de Tunuyán, donde debieron extirparle el lóbulo superior del pulmón izquierdo e ingresó a terapia intensiva con asistencia mecánica. Sin embargo, su estado se agravó tras contraer una neumonía intrahospitalaria y finalmente murió el 30 de diciembre por un fallo multiorgánico a causa de una sepsis.

Este viernes, se lleva adelante una jornada de gran importancia en el caso. Desde la sala 15 del Polo judicial Penal, y bajo las órdenes de la jueza técnica Laura Guajardo, tienen lugar los alegatos de cierre en el debate con el que un jurado popular deberá determinar las responsabilidades penales que le caben a Cristóbal Emiliano Almendra, único imputado por la muerte de su hijo Facundo.

Javier Pascua es el representante del Ministerio Público Fiscal; mientras que Fernando Peñaloza ejerce la defensa Cristóbal Almendra, quien enfrenta cargos bajo el encuadre penal de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego.

Juicio por jurado transmisión en vivo: https://www.youtube.com/watch?v=pzLJI_UBTeo