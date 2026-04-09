El accidente ocurrió en la intersección de calles Guisasola y Belgrano. Dos personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital Scaravelli.

La noche del miércoles se vio alterada por un fuerte accidente vial en pleno centro de Tunuyán. Cerca de las 20:15 horas, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre una colisión con heridos en el cruce de calles Guisasola y Belgrano, una zona de constante flujo vehicular en el departamento.

La mecánica del choque

Según el reporte de la Comisaría 15, el siniestro fue protagonizado por una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 59 años (J.G.), y una motocicleta marca Zanella en la que viajaban dos hombres de 33 y 37 años.

La camioneta circulaba por calle Belgrano con sentido de oeste a este cuando, al llegar a la intersección con Guisasola, impactó contra el rodado menor por causas que aún intentan establecerse mediante las pericias de rigor.

Estado de salud de los heridos

Tras el impacto, personal policial y del Servicio de Emergencias arribaron al lugar para asistir a los ocupantes de la moto, quienes llevaron la peor parte. Ambos fueron trasladados al Hospital Scaravelli:

Conductor de la moto (33): Fue diagnosticado con un traumatismo en su miembro inferior derecho.

Fue diagnosticado con un traumatismo en su miembro inferior derecho. Acompañante (37): Presentó politraumatismos leves derivados de la caída a la carpeta asfáltica.

Actuaciones judiciales

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica realizando el relevamiento de pruebas y el croquis correspondiente. Por su parte, el conductor de la camioneta resultó ileso. La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Tunuyán, donde se investigan las responsabilidades de ambos conductores en el hecho.

Este accidente vuelve a poner el foco en la precaución necesaria al transitar por las calles céntricas del departamento, especialmente durante el horario nocturno.