Accidente en Tunuyán: el estado de salud del motociclista que sufrió graves lesiones

La comunidad de Tunuyán sigue de cerca la evolución del joven motociclista que protagonizó un grave accidente vial durante la jornada de ayer, domingo 5 de abril, a las 10:00 horas. El siniestro, que tuvo lugar en el cruce de las calles San Martín y Emilio Civit, en pleno centro departamental, dejó como saldo a un hombre con heridas de consideración que obligaron a su traslado urgente a un centro de mayor complejidad.

El detalle del accidente El choque se produjo cuando, por razones que la Policía Científica intenta establecer, la motocicleta colisionó de manera frontal-lateral contra un automóvil. Debido a la violencia del impacto, el conductor del rodado menor salió despedido varios metros, golpeando fuertemente contra la carpeta asfáltica.

Estado de salud de la víctima Según el último reporte brindado por las autoridades sanitarias, el paciente presenta un cuadro clínico delicado:

Diagnóstico inicial: Traumatismo de cráneo (TEC) y fracturas expuestas en sus extremidades inferiores.

Traumatismo de cráneo (TEC) y fracturas expuestas en sus extremidades inferiores. Tratamiento: Tras recibir las primeras curaciones en el Hospital Scaravelli , fue derivado a un hospital de la Ciudad de Mendoza para intervenciones quirúrgicas de urgencia.

Tras recibir las primeras curaciones en el , fue derivado a un hospital de la Ciudad de Mendoza para intervenciones quirúrgicas de urgencia. Condición actual: Se encuentra en la unidad de terapia intensiva, con asistencia respiratoria y bajo observación constante.

Investigación y peritajes En el lugar del hecho trabajó personal de la Comisaría 15 y preventores municipales para ordenar el tránsito, que se vio interrumpido durante más de una hora. Se realizaron los test de alcoholemia correspondientes al conductor del vehículo mayor, los cuales arrojaron resultados negativos.

La causa ha sido caratulada como «Lesiones gravísimas en accidente de tránsito» y se espera que las cámaras de seguridad del programa de monitoreo municipal aporten claridad sobre qué vehículo cruzó con el semáforo en rojo, factor que habría sido determinante en el desencadenamiento de la tragedia.