Accidente en pleno centro de Tunuyán 

febrero 6, 2026

Sucedió minutos antes del mediodía.

Un accidente de tránsito tuvo lugar en plena Avenida San Martín de Tunuyán, cuando dos vehículos que se dirigían en sentido sur-norte protagonizaron un siniestro vial.

En pleno centro tunuyanino, un colectivo perteneciente a la empresa Buttini colisionó por la parte trasera contra una camioneta. El incidente obligó a interrumpir la circulación en media calzada en la avenida principal del departamento.

Afortunadamente no se registraron heridos, en el lugar trabajó personal municipal de tránsito y policía.