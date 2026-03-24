Wall Street: resultados mixtos para acciones argentinas y sube el riesgo país

Las acciones argentinas en Wall Street mostraron resultados dispares en la última jornada, en un escenario marcado por la volatilidad y la incertidumbre económica.

Mientras algunos papeles registraron subas, otros cerraron en baja, reflejando un mercado dividido frente a las expectativas sobre la economía argentina.

Uno de los datos más relevantes fue el aumento del riesgo país, que volvió a superar los 600 puntos básicos, un indicador clave que mide la confianza de los inversores.

Este incremento implica mayores dificultades para acceder al financiamiento internacional y refleja la percepción de riesgo sobre la economía local.

Los analistas señalan que el comportamiento del mercado responde a múltiples factores, entre ellos la situación interna y el contexto global.

Además, las decisiones económicas del Gobierno y las expectativas sobre reformas estructurales influyen directamente en la cotización de los activos.

El escenario actual muestra una economía en transición, donde las señales positivas conviven con incertidumbres que generan cautela entre los inversores.