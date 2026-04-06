Violento asalto en Tunuyán: dos hombres atacaron a una mujer para robarle sus pertenencias

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió la tranquilidad de los vecinos de Tunuyán este fin de semana. Una mujer que circulaba a pie por una zona transitada del departamento fue interceptada por dos sujetos, quienes mediante el uso de la fuerza física y amenazas lograron despojarla de sus efectos personales en cuestión de segundos.

El detalle del ataque

El episodio ocurrió el día de ayer, domingo 5 de abril a las 20:57, cuando la víctima se desplazaba por la calle República de Siria. Según el reporte policial, los malvivientes la abordaron de manera sorpresiva:

Mecánica: Los asaltantes forcejearon con la mujer, provocándole algunas escoriaciones leves producto de la violencia del forcejeo.

Los asaltantes forcejearon con la mujer, provocándole algunas escoriaciones leves producto de la violencia del forcejeo. Botín: Los delincuentes se alzaron con un teléfono celular y una billetera que contenía documentación personal y una suma de dinero en efectivo no especificada.

Los delincuentes se alzaron con un y una billetera que contenía documentación personal y una suma de dinero en efectivo no especificada. Huida: Tras lograr su cometido, los hombres escaparon rápidamente a pie con dirección desconocida, aprovechando la escasa iluminación en ciertos tramos de la arteria.

Investigación y patrullaje

Minutos después del asalto, la víctima logró dar aviso a las autoridades a través de un llamado al 911. Efectivos de la Comisaría 15 de Tunuyán y de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) se desplazaron al lugar para asistir a la mujer y montar un operativo de cierre en las zonas aledañas.

A pesar de las batidas realizadas por los móviles policiales en los barrios cercanos, hasta el momento no hay detenidos por el hecho. La Oficina Fiscal de Tunuyán tomó intervención en la causa, caratulada inicialmente como «Robo agravado», y se encuentra analizando las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para intentar identificar a los autores del violento atraco.