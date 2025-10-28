Un menor aprehendido por robo en San Carlos

Fue anoche.

El hecho ocurrió anoche cerca de las 23 horas en calle Cabral de San Carlos, cuando un hombre de 38 años sufrió el robo de su teléfono celular por parte de un joven menor de edad.

La víctima realizó la denuncia, por lo que comenzaron las tareas de rastreo, y se logró ubicar el dispositivo en calle Independencia.

De inmediato, los efectivos dieron aviso al personal policial que se desplazó al lugar y constató que un joven tenía en su poder el elemento sustraído y fue trasladado a la Comisaría 18ª, donde se verificó la edad del joven.

Por disposición del ETI, el menor fue entregado a su progenitora, mientras que el ayudante fiscal de turno ordenó que la víctima formalice la denuncia.