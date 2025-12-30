Un herido tras un enfrentamiento en Tunuyán

Efectivos de la Comisaría 15° intervinieron el pasado sábado tras ser alertados sobre un enfrentamiento entre dos grupos de personas en el interior del barrio conocido como “La Tablada”, donde un hombre resultó herido.

Al arribar al lugar, el personal policial constató la situación y llevó adelante las actuaciones de rigor. Según se informó, la persona lesionada presentaba dos heridas provocadas por un arma blanca: una en la zona de la cintura y otra en uno de sus brazos.

El herido recibió asistencia médica y se encuentra fuera de peligro, ya que las lesiones no revestían gravedad.

De acuerdo a fuentes policiales, el enfrentamiento se habría originado por conflictos de “vieja data” entre las personas involucradas.

Finalmente, se indicó que familiares del hombre herido se presentaron en la Comisaría 15°, donde realizaron la denuncia correspondiente, quedando el hecho bajo investigación.