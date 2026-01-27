Un camionero argentino murió tras un accidente en Guardia Vieja

Un accidente fatal se produjo este martes en la alta montaña, del lado chileno, cerca del control de Guardia Vieja.

A raíz del accidente, se desplegó un amplio operativo de emergencia en la zona. Personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) concurrió al lugar y confirmando el fallecimiento del conductor como consecuencia del impacto. En paralelo, dotaciones de Bomberos trabajaron en tareas de rescate y asistencia tras el violento episodio.

Carabineros informó que, por el momento, no se han determinado las circunstancias que derivaron en el accidente. Las diligencias investigativas continúan en el lugar con el objetivo de establecer la dinámica del hecho y las eventuales responsabilidades.

Como consecuencia del siniestro, el tránsito permanece interrumpido en la barrera de Guardia Vieja. Las autoridades recomiendan a los conductores reprogramar sus desplazamientos y mantenerse atentos a los comunicados oficiales mientras se desarrollan las tareas de emergencia y peritaje.