Tras la suba de la nafta, el Gobierno evalúa aumentar el corte de biocombustibles

Luego de una nueva suba en los precios de los combustibles, el Gobierno nacional analiza una medida que podría modificar la composición de las naftas: aumentar el corte de biocombustibles.

La iniciativa apunta a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y, al mismo tiempo, amortiguar el impacto de los aumentos en el mercado interno.

Actualmente, las naftas incluyen un porcentaje de biocombustibles, como el etanol, que se mezcla con los derivados del petróleo. La propuesta en análisis es incrementar ese porcentaje, lo que permitiría reducir costos en la producción.

Además, la medida podría beneficiar a sectores productivos vinculados al agro, que son los principales proveedores de materias primas para los biocombustibles.

Sin embargo, el tema genera debate. Algunos sectores advierten que un aumento en el corte podría generar problemas técnicos en los motores o afectar la calidad del combustible.

Por otro lado, especialistas destacan que el uso de biocombustibles también tiene un impacto positivo en términos ambientales, al reducir las emisiones contaminantes.

El análisis del Gobierno se da en un contexto de presión sobre los precios y de búsqueda de alternativas para sostener el consumo sin afectar la economía.