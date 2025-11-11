 ¡Se viene la Maratón Aniversario de Tunuyán!

La Ciudad se prepara para vivir una nueva edición de la Maratón Aniversario de Tunuyán, que se realizará el sábado 6 de diciembre a las 20 horas en el Parque de La Lombardía. Este evento deportivo invita a vecinos y visitantes a participar en una tarde cargada de energía, celebración y espíritu deportivo.

Accedé al formulario e inscribite https://forms.gle/DQWmd4J1S3965WBz9 . Tenés tiempo hasta el lunes 03 de diciembre para llenar tu solicitud.

Modalidades de participación

3K – Instancia recreativa y familiar (sin dorsal ni chip)

– Instancia recreativa y familiar (sin dorsal ni chip) 6K y 12K – Instancia competitiva (para mayores de 16 años)

Acreditación y entrega de kits

Participantes de Tunuyán : viernes 5 de diciembre, de 19 a 21 h, en la Plaza Departamental San Martín

: viernes 5 de diciembre, de 19 a 21 h, en la Participantes foráneos: sábado 6 de diciembre, de 18 a 19 h, en el Parque de La Lombardía

Importante Cada participante deberá descargar el deslinde de responsabilidad, completarlo, firmarlo y presentarlo impreso al momento de la acreditación. Sin este documento no se podrá retirar el kit.

Valor de inscripción El pago se realizará al momento de retirar el kit. Se aceptará efectivo y transferencia.

$15.000 – Incluye remera oficial + medalla finisher + dorsal con chip descartable

– Incluye remera oficial + medalla finisher + dorsal con chip descartable $10.000 – Sin remera (incluye medalla finisher + dorsal con chip descartable)

Presentación oficial de la remera

Ya se dio a conocer el diseño de la remera oficial de esta edición, que será entregada a quienes opten por la inscripción completa. A continuación, se puede ver el flyer con la imagen de la remera: