Se incendió un aserradero en San Carlos

Bomberos de Tunuyán brindaron apoyo.

Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un incendio en un aserradero ubicado en calle Bernardo Quiroga.

En el lugar trabajaron móviles policiales y dotaciones de Bomberos de San Carlos, con apoyo de unidades de Tunuyán, constatando un foco ígneo declarado en el interior de un galpón. Los propietarios se encontraban fuera del inmueble y no hubo personas lesionadas. Se realizó la evacuación preventiva de viviendas colindantes.

El fuego fue controlado y se registraron pérdidas materiales consistentes en tres motores trifásicos de 20 HP, cuatro cubiertas de camión, una carpa para remolque, mil alfajías y trescientas tablas de madera. Se investigan las causas del hecho.