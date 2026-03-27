Santilli llega a Mendoza: reunión con Cornejo y fuerte agenda con empresarios

El dirigente nacional Diego Santilli arribará a Mendoza con una agenda cargada de actividades políticas y económicas, que incluye una reunión con el gobernador Alfredo Cornejo y un encuentro con empresarios locales.

La visita se enmarca en un contexto donde distintos referentes buscan consolidar vínculos en el interior del país, en medio de un escenario político en constante movimiento.

Uno de los ejes centrales será la exposición ante el sector empresario, donde se abordarán temas vinculados a la economía, la inversión y el desarrollo productivo. La intención es generar un espacio de diálogo que permita analizar la situación actual y proyectar posibles escenarios.

Además, la reunión con Cornejo apunta a fortalecer la articulación política y a intercambiar miradas sobre la gestión y los desafíos que enfrenta la provincia.

La presencia de Santilli también tiene una lectura electoral, ya que forma parte de los movimientos dentro de la oposición para posicionarse de cara a futuros procesos.

En este contexto, Mendoza aparece como un punto estratégico, tanto por su peso político como por su relevancia económica en sectores como la vitivinicultura, la energía y el turismo.

El encuentro con empresarios será clave para escuchar las demandas del sector privado, que viene manifestando preocupación por el contexto económico y la necesidad de previsibilidad.