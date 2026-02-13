San Carlos ya tiene su equipo para la Histórica Vuelta Ciclística de Mendoza

La Municipalidad de San Carlos realizó la presentación oficial de su equipo de ciclismo que representará al departamento en la 50° edición de la Vuelta de Mendoza, una de las competencias más importantes y tradicionales del calendario deportivo provincial y nacional.

El acto contó con la presencia del Intendente Dr. Alejandro Morillas; el Director de Deportes, Damián de la Gáspera; el cuerpo técnico y los ciclistas que vestirán los nuevos colores del equipo en esta edición histórica. Durante la presentación se dieron a conocer oficialmente los integrantes y se compartieron palabras de autoridades y deportistas, en un clima de entusiasmo y expectativa.

El equipo Municipalidad de San Carlos estará integrado por los corredores: Mario Ovejero, Matías Cuello, Jorge Assenza, Martín Báez, Leandro Velardes, Rodrigo Díaz y Gerardo Tivani, bajo la dirección técnica de Ramón Costa.

Durante su intervención, el Intendente Alejandro Morillas destacó el acompañamiento del sector privado “Lo primero y principal es que hay más de diez sponsors, empresas y emprendedores del departamento que nos están acompañando para que esto sea posible. Creo que en los momentos que vivimos están a la altura del gran esfuerzo que van a hacer estos deportistas, y el acompañamiento ha sido fundamental para que esto pase”.

Por su parte, los ciclistas Mario Ovejero y Martín Báez expresaron “Estamos con un poco de nervios y ansiedad, pero sobre todo con muchas ganas de que arranque la competencia. Hemos estado entrenando y compitiendo durante todo el invierno para llegar de la mejor manera. El mensaje para todos los sancarlinos es que nos acompañen como lo hacen cada año, que estén presentes en las calles cuando pasemos y que nos brinden su apoyo, que para nosotros es fundamental”.

Desde el municipio remarcaron el orgullo que significa para San Carlos ser parte de esta edición número 50 de la Vuelta de Mendoza, reafirmando el compromiso con el deporte y el desarrollo de los atletas locales.

El departamento será protagonista de la Etapa 7, que se disputará el jueves 19 a las 15 horas, con el recorrido San Carlos – Tupungato – Tunuyán – El Manzano, consolidando su presencia dentro del trazado oficial de la competencia.

El equipo cuenta con el acompañamiento de importantes sponsors:

CIMES y Di Marco, Alta Gama, Esplendor, Iceberg, Maggini, Don Carlos Alumina, BM, La Sarita Cabañas, Metalúrgica Paredes y Agro Essenza, cuyo apoyo resulta fundamental para que el equipo pueda formar parte de esta competencia histórica.

La Municipalidad de San Carlos invita a toda la comunidad a acompañar y alentar a nuestros ciclistas en esta nueva edición de la Vuelta de Mendoza, llevando con orgullo el nombre del departamento a lo más alto del ciclismo provincial.