San Carlos vivió la apertura de la Feria del Libro

Se realizó la apertura de la Feria del Libro 2025 en el Departamento de San Carlos en la Plaza Gral. San Martín La Consulta. El evento celebra la literatura mendocina y el mundo de las letras,

El acto contó con la presencia del Intendente Dr. Alejandro Morillas, junto al Subsecretario de Cultura, Prof. Diego Gareca, el Director de Cultura Lucas Corzo y otras autoridades municipales.

El evento continuó con la presentación de MUSILOCOS, la agrupación que dio el puntapié inicial a las actividades artísticas, llevando a los asistentes a un viaje de alegría y fantasía.

A continuación, hubo intervenciones artísticas y presentaciones de escritores y escritoras del Valle de Uco. El evento contó con el show musical de Iván Noble y la presentación de su última novela, “El doctor Álvarez contra los All Black”.

La Feria Regional del Libro continuará el día de hoy en el Parque Raúl Alfonsín, en el Distrito de Eugenio Bustos, para seguir disfrutando de la magia de las palabras. Por la tarde La Consulta recibe al historietista mendocino Chanti y el unipersonal de Luciano Cáceres.

Un punto central de la Feria 2025 es el homenaje al reconocido historietista Juan Giménez, una verdadera leyenda mendocina, quien falleció en 2020 a los 82 años, fue un creador de “mundos fantásticos” y su obra será destacada en esta edición.

Durante dos días, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas culturales que incluyen Bibliotecas Populares, Artesanos, Libros y Teatro.

La Municipalidad de San Carlos junto con el gobierno provincial invita a la comunidad a seguir participando de esta vibrante celebración de la cultura.