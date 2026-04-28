San Carlos será sede del Gran Premio “María Luisa” del karting provincial

La tercera fecha del campeonato en tierra se disputará este domingo en el Autódromo Roberto Sambataro, con más de 120 pilotos en competencia.

La Municipalidad de San Carlos anunció la realización del Gran Premio “María Luisa”, correspondiente a una nueva fecha del campeonato provincial de karting en tierra, que tendrá lugar el próximo domingo 3 de mayo.

El evento se desarrollará en el Autódromo Roberto Sambataro, donde se espera la participación de más de 120 competidores provenientes de distintos puntos de la provincia. Los pilotos competirán en siete categorías, en una jornada que promete gran nivel deportivo y un importante marco de público.

Uno de los principales atractivos será la inauguración de una nueva pista de 946 metros, que se suma a una serie de mejoras en el predio. Entre ellas se destacan nuevas instalaciones sanitarias y la incorporación de un patio de comidas, pensado para brindar mayor comodidad a quienes asistan.

Las actividades comenzarán desde las 10:00, horario en el que se habilitará el ingreso al público. El valor de la entrada general será de $6000, mientras que los menores de 10 años podrán ingresar de manera gratuita. También tendrán acceso sin costo las personas con discapacidad, junto a un acompañante, presentando la documentación correspondiente.