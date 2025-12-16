San Carlos reconoció a los campeones del deporte local

La Municipalidad de San Carlos realizó un reconocimiento a los equipos y deportistas que se destacaron en la reciente competencia deportiva, valorando el esfuerzo, el compromiso y el espíritu deportivo demostrado a lo largo del torneo.

En la Copa de Plata Masculina, el equipo La Academia se consagró campeón, mientras que Santiago Moreni fue distinguido como el jugador más valioso del certamen.

Por su parte, en la Copa Oro Femenino, el título quedó en manos de Chacón, y la jugadora Lucía Guerra recibió el reconocimiento como MVP por su sobresaliente desempeño.

En la Copa Oro Masculino, el campeonato fue para Scaravelli A, con Valentín Barrera como MVP del torneo.

Desde el Municipio destacaron la importancia de continuar acompañando y promoviendo el deporte como una herramienta clave para la inclusión social, la formación integral y el desarrollo de la comunidad.