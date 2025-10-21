San Carlos presentó su Fiesta Departamental de la Vendimia

La Municipalidad de San Carlos realizó la presentación oficial de la Fiesta Departamental de la Vendimia «Historia con Alma de Tradición y Vendimia» en el Polideportivo Fortunato Perazzoli, que se llevará a cabo el 14 de noviembre en el Teatro Municipal Neyú Mapú.

El encuentro reunió a bailarines, actores, directores, coreógrafos y a todas las personas que formarán parte del espectáculo vendimia, junto al intendente Alejandro Morillas, el Director de Cultura Lucas Corso, el Secretario de Gobierno Sebastián Garro e integrantes del Ejecutivo municipal.

Durante su discurso, el Intendente Morillas destacó el orgullo de San Carlos por ser nuevamente el primer departamento de Mendoza en dar inicio al calendario vendimial, y resaltó el compromiso de todos los artistas y equipos involucrados en la realización de la fiesta.

“Este comienzo marca una nueva Vendimia, y ser los primeros en algo tan tradicional y profundo para nosotros es un orgullo. Los artistas, directores y todo el equipo dijeron que sí a este proyecto, y eso demuestra el compromiso y el talento que hay en San Carlos. Sé que le van a poner toda la fuerza para brindarnos un gran espectáculo el próximo 14 de noviembre”, expresó el Intendente.

Además, el Intendente Municipal hizo hincapié en el valor del trabajo colectivo y la identidad local que la Vendimia representa “Vivamos esta fiesta, disfrutémosla. Tenemos un año más para celebrar este trabajo tan noble y tan lindo que tenemos en el primer pueblo andino. Gracias por creer en nosotros y en este equipo talentoso que hace posible esta fiesta de la cosecha”, concluyó.

La Municipalidad de San Carlos con entusiasmo y compromiso, da el puntapié inicial a una nueva edición de su vendimia departamental.