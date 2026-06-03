San Carlos lanzó dos propuestas para impulsar el comercio, el emprendedurismo y el turismo local

Con el objetivo de fortalecer la actividad económica del departamento, la Municipalidad de San Carlos presentó dos nuevas iniciativas destinadas a potenciar a comerciantes, emprendedores, prestadores de servicios y actores vinculados al turismo.

El acto contó con la participación del intendente Alejandro Morillas, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Sebastián Garro, la presidenta de la Cámara de Turismo, Comercio, Industria y Producción de San Carlos, Claudia Fragalá, además de concejales, representantes de instituciones intermedias, medios de comunicación y vecinos.

Durante la presentación se dieron a conocer dos herramientas estratégicas que apuntan a generar nuevas oportunidades para el desarrollo local.

Una de ellas es GondolApp, una plataforma digital creada para brindar mayor visibilidad a comercios, emprendimientos, servicios y propuestas turísticas de San Carlos. La iniciativa surge del trabajo conjunto entre el Municipio y la Cámara de Turismo, Comercio, Industria y Producción, con el propósito de acompañar la transformación digital del sector y ampliar sus posibilidades de crecimiento.

Por otro lado, se anunció la puesta en marcha del Outlet Sancarlino, una propuesta comercial que buscará incentivar el consumo mediante jornadas de descuentos y liquidación de stock. La iniciativa apunta a dinamizar las ventas, fortalecer la economía local y generar nuevas oportunidades para los comercios del departamento.

Desde la organización destacaron que ambos proyectos forman parte de una estrategia orientada a promover la innovación, el desarrollo productivo y el acompañamiento permanente a quienes impulsan la actividad económica de San Carlos.