San Carlos lanza la colonia de verano 2026

Con el objetivo de brindar un espacio de recreación, aprendizaje y contención durante el receso estival, se anunció el inicio de la Colonia de Verano 2026, que comenzará el 6 de enero y estará destinada a niños y niñas de entre 5 y 12 años.
Las inscripciones se habilitarán a partir del 17 de diciembre, en el horario de 9 a 12, y se realizarán de manera presencial en cada natatorio. Para completar el trámite será necesario presentar fotocopia del DNI del menor.
Las actividades se desarrollarán en los siguientes espacios:
Polideportivo Pareditas
Polideportivo Chilecito
Polideportivo San Carlos
Club Eugenio Bustos
Polideportivo La Consulta
En cuanto al costo, el valor de la colonia será de $15.000 por niño, mientras que para dos o más hermanos el monto será de $20.000 en total.
Además, los interesados podrán completar el formulario de inscripción online a través del siguiente enlace:
https://simpletask.com.ar/form/5T7DJqSBdIvNce4zkLlH