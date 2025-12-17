San Carlos lanza la colonia de verano 2026

Con el objetivo de brindar un espacio de recreación, aprendizaje y contención durante el receso estival, se anunció el inicio de la Colonia de Verano 2026, que comenzará el 6 de enero y estará destinada a niños y niñas de entre 5 y 12 años.

Las inscripciones se habilitarán a partir del 17 de diciembre, en el horario de 9 a 12, y se realizarán de manera presencial en cada natatorio. Para completar el trámite será necesario presentar fotocopia del DNI del menor.

Las actividades se desarrollarán en los siguientes espacios:

Polideportivo Pareditas

Polideportivo Chilecito

Polideportivo San Carlos

Club Eugenio Bustos

Polideportivo La Consulta

En cuanto al costo, el valor de la colonia será de $15.000 por niño, mientras que para dos o más hermanos el monto será de $20.000 en total.

Además, los interesados podrán completar el formulario de inscripción online a través del siguiente enlace:

https://simpletask.com.ar/form/5T7DJqSBdIvNce4zkLlH