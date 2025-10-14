San Carlos inicia el casting para su Vendimia departamental

La fiesta será en noviembre.

En el día de ayer el director de Cultura, Lucas Corzo, confirmó a Canal 8 que el departamento de San Carlos será el primero en vivir su fiesta de la Vendimia.

Aunque no hay fecha confirmada, se realizará durante el mes de noviembre. Por ese motivo, durante esta semana se pondrán en marcha los casting para elegir a los artistas que darán vida a una nueva puesta en el Neyú Mapú.

Este jueves 16 de octubre en la escuela Fuerte San Carlos desde las 19 serán las acreditaciones y a las 19:30 se dará inicio al casting de Folklore.

El sábado, a las 15 comenzaran las acreditaciones en la escuela «Flor María Irene Marín de Maestri» para las pruebas de teatro.

Mientras que apara contemporáneo, las acreditaciones comenzarán a las 15:30 horas.

Podrán audicionar personas residentes del Valle de Uco desde los 15 años de edad.

Los menores de 18 años deberán presentar:

-Partida de nacimiento

-Certificado de escolaridad

-Certificado médico de aptitud física y psicológica apto para la labor solicitada

-DNI del adulto responsable